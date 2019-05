"Lang niet alle rommel van de containerramp wordt teruggevonden"

Onder het zand

Hij schat in dat een klein deel van de containers nooit meer of pas over jaren wordt teruggevonden. "Als ze in een gebied terechtkomen waar de bodem zich heel dynamisch gedraagt, dan bestaat de kans dat ze in de loop van de tijd onder het zand worden begraven. Vooral in de buurt van de wadden is dat heel goed mogelijk."

Veel containers zijn opengebarsten. De losse inhoud is in zee terecht gekomen. Een deel daarvan kan bij toeval over een heel lange tijd alsnog boven water komen.