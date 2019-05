Henk de Jong: "Hjirom wol ik hjir graach trainer wurde"

Oer de wedstriid fan snein wie er ridlik tefreden: "We besykje konstant druk te setten, mar dan joust efteryn ek romte wei. Cambuur spile dêr goed op yn. Wy hiene sels ek bêste kânsen, mar der stiet in aardige keeper yn de goal", ferwiist er nei Xavier Mous.

Nettsjinsteande dat Cambuur mei in man minder spile en De Graafschap mear balbesit hie, profitearre de ploech fan De Jong dêr net fan. "We binne safolle balbesit net wend. We ha it hiele jier oerlibbe en moatte no it spul meitsje. As we dy penalty der wol ynsjitte, wurdt it miskien wol 1-4."

'Gjin ûndersyk nei stillizzen wedstriid'

Nei it smiten mei bier moat de KNVB gjin ûndersyk dwaan, fynt De Jong. "Dit is dochs moai? It mei net elke wike, mar dit binne twa fanatike klups tsjininoar. Dat fyn ik prachtich."