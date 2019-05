Xavier Mous nei lykspul tsjin De Graafschap: "Wij zijn de morele winnaar"

"Dit was een pittig wedstrijdje, ik ben helemaal kapot." Mous moat nei de wedstriid noch even útblaze. "Ik heb een paar lekkere ballen tegengehouden, die waren heel belangrijk."

In helte lang spile Cambuur mei in man minder, nei't Mbende krekt nei it skoft read krige. Dochs bleaunen de Ljouwerters oerein. "Of we nou met 11 of 10 man staan, we steken er ontzettend veel energie in", sei Mous. "Als we voor elkaar vechten, kunnen we een heel end komen. Dat is een goede basis voor woensdag."

Koart nei de reade kaart foar Mbende krige De Graafschap ek noch in strafskop. Mous pakte de poging fan Fabian Serrarens. "Ik had hem niet van tevoren bestudeerd. Deze was op gevoel."