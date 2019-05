Tjisse Steenstra oer winst yn Sint-Anne: "It kin net better"

Hoe't it kin dat partoer Van der Bos oan it begjin fan dit keatsseizoen net te kloppen is? "Net in protte fouten en we keatse goed mei syn trijen", sei Tjisse Steenstra. "Yn de finale wie ik wat minder, mar dat pakke we mei syn trijen goed op en dan rinne we der dochs wer oerhinne." Selskritysk wêze fynt er belangryk. "Je moatte de fouten derút helje en better wurde."

"We traine gewoan hurd"

"Om alle trije frijformaasjewedstriden te winnen is hiel moai, fantastysk. It kin net better. Mar we traine der ek gewoan hurd foar en begjinne al in jannewaris, dan ha je al in foarsprong op de rest. It komt ús net oanwaaien."

Van Zwieten is it dêrmei iens: "It binne gewoan jonges dy't keatse. Je hoege se net te oanbidden. Mar se meitsje hast gjin flaters." Hoe't je se dan dochs ferslaan kinne? "Net bang wêze. Je moatte deryn leauwe."