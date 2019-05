Tsien Cambuurspilers bliuwe thús oerein tsjin De Graafschap: 1-1

De earste grutte kânsen wiene foar De Graafschap. Nabil Bahoui kopte yn de fiifde minút de bal troch nei in fiere úttraap fan Nigel Bertrams. Dêrtroch kaam Furdjel Narsingh ien op ien mei Cambuurdoelman Xavier Mous. Fia Mous bedarre de bal yn it sydnet. Ut de corner dy't dêrop folge rêde Mous op in kopbal fan Javier Vet.

Nei in lyts kertier joecheide it Cambuurstadion foar it earst. Nigel Robertha skeat raak, mar dat die er út bûtenspulposysje wei. Oan de oare kant fan it fjild skeat Bahoui in frije traap in pear sintimeter njonken it doel fan Mous.

Twa goals

De wedstriid wie direkt al lekker los: allinnich de goals ûntbrutsen noch. Dy foelen yn it lêste kertier fan de earste helte. Mei in knap baltsje sette Youssef el Jebli âld-Cambuurspiler Narsingh frij foar Mous. Diskear skoarde Narsingh wol: 0-1.

Cambuur wie net fan slach. Krektoarsom: Robin Maulun soarge twa minuten letter al foar de lykmakker. Mei in skot fan bûten it strafskopgebiet passearre er Bertrams yn de fiere hoeke.