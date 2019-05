Ljouwert-Fryslân stelt him offisjeel kandidaat foar Eurovisie Songfestival

Yn de brief helje Brok en Crone it sukses fan Kulturele Haadstêd LF2018 oan. "Die titel kwam niet uit de lucht vallen", stiet yn de brief. "Onder de noemer Iepen Mienskip (Open Community) heeft Leeuwarden-Fryslân in aanloop naar en tijdens 2018 een breed cultureel, sociaal-maatschappelijk en economisch programma neergezet waar iedereen in Fryslân en ver daar omheen aan mee kon doen. Dit programma, dat in 2017 werd gelanceerd onder de themalijnen 'dare to dream', 'dare to act' en 'dare to be different', wordt de komende jaren voortgezet."

'Dare to dream'

'Dare to dream' wie ek it boadskip fan it Eurovisie Songfestival dit jier yn Tel Aviv, dat wûn waard troch de Nederlanner Duncan Laurence. Is dat tafal, freegje Brok en Crone harren ôf.