"Lang net alle kontenerrommel wurdt weromfûn"

It enoarme ferskaat oan produkten dy't by it ynsidint fan jannewaris yn see telâne kaam binne, makket it dreech om se allegear op te spoaren. "Al die spullen gedragen zich anders", seit Kleissen. "Sommige materialen blijven op bodem liggen, omdat ze heel zwaar zijn. Andere materialen zijn wat dichtheid betreft net zo zwaar als het water. Ze hebben de neiging om te blijven drijven of in elk geval in de waterkolom terecht te komen."

Fuortdriuwe

Mei as gefolch dat in diel fan de ynhâld yn koarte tiid hiel fier fuort driuwe kin. "De containers zelf zakken niet per se als baksteen naar beneden", leit Kleissen út. "Die dingen zijn niet waterdicht, dus er stroomt sowieso water naar binnen. Hoeveel dat is, hangt af van de lading. Er zijn geheid containers bij die langzaam zijn volgelopen en die kunnen alle kanten op gewandeld zijn; ze zijn heel lastig terug te vinden."

Kleissen is derfan oertsjûge dat in diel fan de konteners hiel fier fuortdreaun is. "Als de lading maar een heel klein beetje zwaarder is dan water, dan kan het heel lang duren voordat zo'n container op bodem terecht komt. Die zwerft rond onder water en kan ver komen. Zelfs in een halve dag, ben je al snel een paar kilometer verder."