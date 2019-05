Earste bijemerk yn Olterterp lûkt in soad belangstelling

Op 'e Sweach rinne sûnt de ôfrûne hjerst ferskate projekten om it doarp oantrekliker te meitsjen foar bijen en oare ynsekten. Op de bijemerk wiene gjin bijen te keap, mar wol in soad oare saken dy't je tún oantrekliker meitsje kin foar bijen, lykas ynsektehotels, sied foar wylde blommen en ek blommen dêr't bijen graach op ôfkomme.

Foaral net te folle dwaan

"De mensen in het dorp zijn er echt mee bezig", seit túnûntwerpster Nienke Plantinga. Yn har boek 'Natuurlijk tuinieren' jout se minsken it advys om foaral net te folle yn de tún te dwaan. Om bijen te lûken kinne je it gers better wat langer groeie litte en ek hynsteblommen de romte jaan. "Bij een superstrakke tuin met kortgemaaid gras vliegt de bij aan je voorbij. Het is misschien een omslag van denken, maar het is wel waar. Je doet snel te veel in je tuin."