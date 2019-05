Songfestival yn Fryslân? "Dat bart net, it wurdt Amsterdam"

En dus wie it optimisme nei de faksjuery in bytsje minder, want nei de punteferdieling fan de faksjuery stie Laurence net boppe-oan. "Dêr sil noch wolris oer neipraat wurde", tinkt Heeringa. "In protte lannen stimme noch hieltyd polityk. Ik tocht: o, dit komt net goed. Mar mei de televoting skoarde Sweden bêst min en dat pakte goed foar ús út."

En doe kaam de ûntlading: "Net te leauwen, noch hieltyd net. Hoe jouwe we dit in plakje? Nei de oerwinning die Duncan Laurence nochris it optreden op it haadpoadium. Je sjogge dat wol, mar je witte net oft it ek wier is. Dat moat de kommende dagen yndale."