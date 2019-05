Piet warskôget: "Jûn pittige buien, mei mooglik tonger en hagel"

"Op it stuit komme de buien Grinslân binnen", seit Paulusma. "Om in oere as 19.00 of 20.00 binne se yn Fryslân. It binne pittige buien. Der kin tonger en hagel yn sitte, mei bytiden min sicht."

"It duorret ek noch wol even, want yn it waadgebiet ha we fannacht noch wat pittige buien."