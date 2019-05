Wer problemen mei brêge Skûlenboarch: dy woe net ticht

De brêge oer it Prinses Margrietkanaal by Skûlenboarch hat snein wer ôfsletten west foar autoferkear. Der wie in steuring en dêrom woe de brêge net ticht. Rykswettersteat omskriuwt it as in 'déjà-vumomint', want earder dizze moanne wie de brêge om deselde reden ek ticht.