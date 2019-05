Van der Bos en dy bliuwe winnen: no de sterksten yn Sint-Anne

De start fan de finale wie foar it partoer fan Van der Bos. Sy kamen op 2-0. Yn it tredde earst kaam Van Zwieten mei 6-2 foar. Doe moast Van der Bos risiko nimme mei syn opslach: dy wie in goede meter foar en dus kamen Van Zwieten en dy werom. In earst letter wie it sels 2-2.

Mei in goede opslach op 6-4 besoarge Van der Bos syn partoer wer in foarsprong. It bleau lykop gean, want Van der Schoot sloech de opslach fan Steenstra boppe op 6-4. In earst letter die Steenstra it sels: mei in boppeslach kaam syn partoer op 4-3. Doe kaam it spannendste earst fan de finale. Op 6-6 moast Van Zwieten risiko nimme. Hy pleatste de bal foaryn, mar Triemstra sloech de bal fleanend boppe. Sa naam dat partoer in foarsprong fan twa buordsjes: 5-3.

Van Zwieten en dy woene net fan opjaan witte. Sy kamen werom oant 5-4, nei in bûtenslach van Van der Bos op 6-2. In earst letter wie it dochs dien: op 5-4 en 6-2 miste Van Zwieten it perk.