Spoarboekje: folgje SC Cambuur - De Graafschap by Omrop Fryslân

SC Cambuur kin sneintejûn op 'e nij in grutte stap sette rjochting promoasje nei de earedifyzje. Om 20.00 oere wurdt der ôftrape yn de twadde ronde fan de play-offs tsjin De Graafschap. In ekstra spesjale wedstriid, om't Henk de Jong en Sandor van der Heide dêr coach binne. Omrop Fryslân is derby.