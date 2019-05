Jan Huitema fiert aksje mei boeren as reaksje op besetting bargehâlderij Boxtel

Neffens Huitema hat elkenien de frijheid om syn miening te jaan. "Mar je kinne net samar in individuele ûndernimmer of persoan der ferantwurdlik foar hâlde. Just yn Nederlân dogge de boeren it hartstikke goed. Ik fyn it hiel belangryk dat we just foar de minsken dy't keihurd wurkje foar Nederlân, respekt ha."