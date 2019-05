SC Cambuur makket him op foar duel tsjin De Graafschap

De trainers Henk de Jong en Sandor van der Heide steane no noch lâns de line by De Graafschap, mar binne it folgjend seizoen wer yn tsjinst fan Cambuur. De oare play-off-wedstriden binne fan Excelsior dy't by RKC Waalwijk op besite giet, Go Ahead Eagles tsjin FC Den Bosch en Top Oss tsjin Sparta Rotterdam.

Kommende woansdei binne de return-wedstriden.