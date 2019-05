Camper giet yn flammen op yn Drachten

In útslaande brân hat sneontenacht in camper yn 'e jiske lein yn Drachten. De camper stie neist in wenning oan de Stasjonswei. It fjoer griep hurd om him hinne en de brânwacht sette alles op alles om foar te kommen dat de flammen oersloegen nei de wenning, in parkearre bus en in skuorre. Om't der mooglik gasflessen yn de camper stiene, hold de brânwacht rekkening mei eksploazjegefaar.