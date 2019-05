'Begjinners' oerklasse favoriten by iepening fierljepseizoen

Debutant Jan Teade Nauta fan Drylts ljepte de fierste sprong fan de dei. Mei 20.07 wie hy de iennige dy't oer de 20 meter gong. Hy wûn de topklasse.

Regearjend Frysk kampioen Ysbrand Galema waard twadde, mei 19.91 meter, en de tredde priis gong nei Sytse Bokma mei 19.05 meter.

Thewis Hobma, dy't foarich jier besleat op te hâlden, wie der dochs wer by. Hy helle de finale net, en waard achtste fan de acht topklasseljeppers mei 16.92 meter. Topfavoryt Nard Brandsma siet ek net yn de finale.

Froulju falle bot ôf

By de froulju wie de titel foar Sigrid Bokma. Se is regearjend Frysk kampioen. Bokma kaam earst net fierder as 13.55. Yn de finale makke se dêr noch 14.14 fan. Se ljepte in stik minder fier as de bêste froulju út de twadde klasse, Marrit van der Wal (14.82) en Anna-Jet Leijenaar (14.62)

By de junioaren gong de winst ek nei de regearjend Frysk kampioen, Wietse Nauta helle 17.08 meter, yn de alderlêste sprong fan de wedstriid. De winner by de jonges siet dêr mar fiif sintimeter fanôf. Rutger Haanstra ljepte 17.03 meter.

Fan de famkes wie Femke Rispens de bêste. Se sprong 12.98 meter.

Woansdei 22 maaie is de twadde wedstriid fan it seizoen. Dy begjint om 19.00 oere yn Grypstsjerk.