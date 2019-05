Douwe Gerlof is yn Tel Aviv: "Duncan Laurence is gjin Topper"

Douwe Gerlof hat gjin persoanlik contact hân mei de Nederlân. "Dat slagget net. Hy wurdt hiel bot ôfskerme. Ik ha it idee dat se hiel lui binne, en dat is ek wol goed. It is in soarte fan topsport, dy't se leverje moatte."

"Duncan en syn team sitte in protte yn it hotel. Se rêste út. Se sliepe. En se oefenje allinne as it nedich is. It binne gjin Toppers, mei Gordon en sa, dy't alle feestjes ôf rûnen. No, ik ha hjir ek wol wat feestjes meimakke, en dat giet oant djip yn de nacht troch. Dat is net sa ferstannich, as je optrede moatte."