Disc-golf-clinic moat Feansters waarm meitsje foar trendy nije sport

"Oarspronklik bin ik in atleet", seit disc-golfer Rienk Kan, "mar doe't in maat my sa'n disc-golf frisbee joech wie ik ferkocht." By disc-golf wurdt, krekt as by golf, in parcours fan sa'n 18 holes ôflein, allinnich is de hole yn dit gefal in basket, dêr't de frisbee yn moat.

Grut bykommend foardiel is dat disc-golf gâns goedkeaper is as it klassike golf. "Mei in frisbee fan in tientsje kinne je al begjinne", seit Kan. "Foar it jild fan ien rûntsje golf, kinne je wol in jier oan disc-golf dwaan."