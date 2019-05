Iepenloftspul De Tynje: 'Wit jim mem it wol!'

Jaap de Haan en Paul Siemensma spylje beiden Harry van Bruggen, ien fan de trije mooglike heiten. Jaap spilet de jonge ferzje ("make-up en klean dogge in soad", grapt er) en Paul de âldere ferzje. Hy komt derachter dat er homoseksueel is. "Is der net in oar wurd foar homo?", seit er yn syn coming-out want 'Harry' fynt it mar dreech om it wurd te brûken.

Fan inoar leare

Mar, om it noch mar wat yngewikkelder te meitsjen; yn it echte libben is Jaap homoseksueel en Paul net. Jaap hat Paul wol tips jaan kinnen oer hoe't er dit spylje kin sûnder dat it tefolle is. Sa leare se fan mekoar.

Jaap besiket ek de manier fan stean, mei de hannen yn de side, fan Paul oer te nimmen yn syn aktearjen. Om der safolle mooglik ien karakter fan te meitsjen.

Paul fynt dat hy wol wat losser dûnsje kin. De iennige man dy't dat goed kin, is neffens Paul Jaap. Dy laket. Mar Paul leert Jaap wer hoe't er muzyk meitsje kin. Paul is fan hûs út muzikant en it personaazje Harry is singer/songwriter. Ja, konkludearje se, se leare in soad fan inoar. Machtich moai fine se dat.