It bliuwt it ûnwis oft Bûtenpost yn de haadklasse bliuwt nei ferlies tsjin Urk

Nei de nederlaach tsjin Urk stiet Bûtenpost no op it tolfde plak. As dat sa bliuwt. bliuwe de 'Blaukes' yn de haadklasse. Wa't trettjinde of fjirtjinde stiet, spilet yn de neikompetysje. En de nûmers 15 en 16 degradearje.

Dat Bûtenpost no noch tolfde stiet, komt omdat de direkte konkurrinten sneon ek ferlearen. De konkurrinsje stiet op twa punten achterstân. De lêste wedstriid is nije wike dus beslissend.

Yn Urk kamen sneon de beide doelpunten op namme fan in Snoek. Yn de earste helte skoarde Hessel Snoek de iepeningstreffer foar Urk. En yn de twadde helte makke Marinus Snoek de 2-0. Fanôf de cornerflagge skopte hy de bal yn ien kear yn de goal.

Bûtenpost nimt nei dit seizoen ôfskied fan Pieter Henstra, Marvin Heidstra, Jochum Bouma, Dorjan Berisha en Tamara Huitema. En it wie ek de lêste thúswedstriid fan trainer René van der Weij by VV Bûtenpost.