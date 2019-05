ONS Snits kin op eigen fjild amateurs út Ermelo net de baas

It earste doelpunt fan de wedstriid waard yn de sânde minút makke troch Benjamin Roemeon fan DVS. It wie it iennige doelpunt fan de earste helte.

Yn de twadde helte ferdûbele oanfierder Roald de Vries de foarsprong fan DVS. Nei 51 minuten skoarde hy de 2-0. Tweintich minuten foar de ein makke Yumé Ramos noch wol de de oanslutingstreffer foar Snits, mar de Friezen kamen net echt werom yn de wedstriid.

Yn de lêste minút bepaalde Daniel van Werven fan DVS de einstân op 3-1.