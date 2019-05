Afke Boven wie 'steunpilaar' foar Glennis Grace by songfestival yn Kiev

"Ik die de PR fan Glennis Grace, en dêrom wie ik mei har mei nei Kiev", seit Afke. "De TROS hie doe hast de folsleine organisaasje yn hannen, en safolle hie ik dus net te dwaan, mar ik koe wol fernimme dat Glennis der stipe oan hie dat der ien fan har eigen team mei wie."

"We gongen fan it iene feestje nei it oare. It wie in snoepreiske. Mar de parse woe alle dagen wol wat fan har ha. Se waard echt leefd."

Glennis Grace die mei mei it nûmer My Impossible Dream.