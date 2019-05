Soad rommel fan MSC Zoe opromme op sânplaat tusken It Amelân en Skiermûntseach

It gong ûnder oare om printplaten en kuolkastûnderdielen, dy't foar de helte ûnder it sân bedobbe wiene. Se leine op de sânplaat It Rif. It Rif is in kwetsber gebiet, dêr't normaalwei in soad fûgels en seehûnen binne. It is net altyd tagonklik. Mei leech wetter meie je der wol komme.

Freed, sneon en snein gong Dijkstra mei frijwilligers nei de sânplaat om it guod op te romjen. "De zeehonden kunnen nu veel minder goed de plaat op, want er liggen allemaal printplaten en frontjes van vriezers," fertelde Dijkstra sneontemiddei. "Het is niet prettig om daar met je buik overheen te schuren."

De opromaksjes waarden koördinearre troch Rykswettersteat, mar dy organisaasje hat Dijkstra gjin opdracht jûn foar it skjinmeitsjen. Se die it op eigen manneboet. "Het is niet verstandig om er met groot materieel heen te gaan, maar wij doen het kleinschalig", fertelde se sneon.