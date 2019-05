Noch altyd rommel fan MSC Zoe op sânplaat tusken It Amelân en Skiermûntseach

It soe ûnder oare gean om printplaten en kuolkastûnderdielen, dy't foar de helte ûnder it sân bedobbe binne. Se lizze op de sânplaat It Rif.

It Rif is in kwetsber gebiet, dêr't normaalwei in soad fûgels en seehûnen binne. It is net altyd tagonklik. Mei leech wetter meie je der wol komme.

Sneontemiddei giet Dijkstra mei frijwilligers nei de sânplaat om it guod op te romjen.