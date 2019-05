Drachtsters seagen sneontemoarn nuver op doe't it Laweiplein fol mei skom lei. In ûnbekend persoan hie nachts sjippe yn de fonteinen by skouboarch De Lawei dien en dat soarge foar in grutte laach skom. De skomparty luts in soad publyk. Bern boarten yn it skom en folwoeksen makken selfys mei de 'wolk' op de achtergrûn.