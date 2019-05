Nije pryster Remco Hoogma: "Ik ben een man van de wereld"

Snein sil er yn de Sint Martinustsjerke fan Snits syn earste Hillige Mis opdrage. Dat wylst hy eins in hiele oare karriêre foar eagen hie: hy is ôfstudearre yn Technyske Bedriuwskunde en Ekonomy.

Wat brocht him ta it beslút foar it prysterskip te gean? Wat driuwt him yn it leauwen? Hoe sjocht hy syn taak en hat er ambysje om biskop of - wa wit - paus te wurden? Wat betsjut it selibaat foar him? En kinne je je noch thúsfiele yn in tsjerke dy't sa faak yn ferbân brocht wurdt mei misbrûk en ûnderdrukking?

Yn ús radioprogramma Buro de Vries snein in wiidweidich petear mei de nije pryster.