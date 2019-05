Studinten Friesland College meitsje har op foar eigen jierlikse moadeshow

Kreative opliedingen wurde net altyd serieus naam, fine se by it Friesland College. Mar de studinten fan de 4-jierrige oplieding Mode en Design komme der wol fierder mei, seit dosinte Catalina Koldijk. "Fan de studinten streamt 75 persint troch nei hbû-opliedingen, dy't goed oanslute op Mode en Design. Dat is best wol in soad."

Firtueel ûntwerpe

Dosinten ferwachtsje in protte fan in tekstylprinter en in ûntwerpprogramma dy't foar it kommend jier oanskaft wurde. Hjirmei kinne studinten tenei sels firtueel de hiele kolleksje meitsje en de stof kin op skoalle printe wurde yn stee fan by in bedriuw.

De grutte moadeshow is op 27 juny yn stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert.