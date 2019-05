Wedstriid foar koarte ferhalen yn Frysk of streektaal oer 'sinnekear'

De easken oan it ferhaal binne ienfâldich: it mei 500 oant 600 wurden lang wêze en moat yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen skreaun wurde. It tema foar it feest en dus ek it ferhaal is 'Sinnekear' (Zonnewende).

De winner wurdt earst op it feest sels bekend makke en hy/sy mei dan syn of har ferhaal foardrage foar it publyk. Dat betsjut dus fuort in live-optreden mei oare Fryske skriuwers dy't dêr jûns al stean om in koart ferhaal hearre te litten. Dêrneist kriget de winner in boekepakket en wurdt it ferhaal publisearre.