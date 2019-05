Aldereinhofke Berltsum moat der rap komme, fine trije partijen

De wurkgroep Kleiner Wonen hat in plan ûntwikkele mei tolve duorsume wenningen yn in hofke op it plak fan de eardere basisskoalle Lyts Libben. Oanlieding foar it foarstel fan de partijen is in memo fan it kolleezje fan B&W. Dy wolle earst ôfwachtsje wêr't de supermerk en in tydlik multyfunksjoneel sintrum (MFC) komme kinne.

Hendrik Terpstra fan de VVD fynt dat dêr net op wachte wurde moat. "Der binne yn it doarp genôch lege plakken dêr't de supermerk en it tydlike MFC komme kinne. Fan dit hofke is sa'n ferlet, dat der no aksje komme moat."