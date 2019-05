Anja Haga (CU) besiket ek FNP'ers te ferlieden ta foarkarstim

Bykommend probleem is lykwols dat by Europeeske ferkiezingen folle minder minsken nei de stimbus geane. Dat makket in útslach folle ûnfoarsjenberder. Haga presintearret har dêrom ek as 'Fryske kandidaat', foar kiezers dy't sa'n Fryske kandidaat-Europarlemintariër by de eigen partij misse, lykas CDA-stimmers of FNP'ers.

"Der siet allinnich in liberale Fries yn it Europeesk parlemint", seit Haga, ferwizend nei Huitema. "De minsken kinne no teminsten kieze tusken in liberale kandidaat en in kristlike kandidaat. Dat is altyd better."

Treinferbining, sirkulêre lânbou en minderheidstalen

Haga presintearre freed yn Moddergat har fjouwerpunteplan mei Europeeske spearpunten foar Noard-Nederlân. Dat waard op de seedyk ûndertekene troch fertsjintwurdigers fan de ChristenUnie-gewesten Fryslân, Grinslân en Drinte. Ek yn dy twa provinsjes wurdt drok kampanje fierd foar Anja Haga, seit de Grinslanner deputearre Henk Staghouwer.

De partij wol him de kommende jierren yn Europa ynsette foar de Waadsee, foar mear en bettere treinferbinings nei Noard-Nederlân, foar sirkulêre lânbou en foar de minderheidstalen Frysk en Nedersaksysk.