Siler Postma definityf net nei Olympyske Spelen

Om him te pleatsen foar de Olympyske Spelen, hie er it op de twa kwalifikaasjetoernoaien better dwaan moatten as Heiner. Op de earste fan twa toernoaien slagge him dat al net. It EK yn Atene wie it twadde toernoai en ek dêr prestearret Heiner better as de Fries. "Dit is sport", seit Postma. "Het doet pijn dat ik het niet heb gehaald."

Net nei de medalrace

Yn Atene stiet Heiner op it fiifde plak. Postma hie noch in lyts kânske op in plak yn de medalrace, mar dan hie er freed goed prestearje moatten. Omdat de race fan freed net trochgean koe, kin Postma no ek net mear nei de medalrace. Tongersdei seach Postma de bui al in bytsje hingjen.