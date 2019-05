Friezen litte Europeeske subsydzjes lizze; Amelanners al hielendal

Dat der relatyf in soad jild nei Grinslân giet, hat neffens ERAC te krijen mei de oanwêzichheid fan in universiteit, in akademysk sikehûs, de grins mei Dútslân en in oanmeldsintrum fan asylsikers yn Ter Apel. Dêr giet in soad subsydzje hinne. Wat Grinslân benammen goed docht, is gearwurkje om problemen yn de regio op de kaart te setten, lykas de ierdbeving- en krimpproblematyk.

Gjin universiteit yn Fryslân

Dat Fryslân relatyf sa'n bytsje jild krijt, komt ûnder oare trochdat hjir gjin universiteit sit en nei wittenskiplik ûndersyk giet just in soad Europeesk jild. Ek oare provinsjes sûnder universiteit, Drinte en Flevolân, steane leech yn de list.

Nederlân hat oant no ta yn totaal 4,9 miljard euro oan subsydzjes foar projekten krigen út de Europeeske begrutting fan 2014 oant 2020. Dat jild gie nei sa'n 11.000 ferskate organisaasjes en smiet 107.000 banen op.