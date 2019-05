Fierljepster Marrit van der Wal makket nei knibbelblessuere rentree yn Bûtenpost

Marrit van der Wal fan It Heidenskip is noch mar 20 jier, mar sy ljept al jierren yn de top mei. Troch in sky-ûngelok ferline jier yn febrewaris stie de 'Bêste Fryske sporter fan 2017' it hiele seizoen oan 'e kant. Yn april 2018 krige sy in nije krúsbân yn 'e rjochterknibbel. In goed jier letter stiet Van der Wal wer op 'e skâns: sneon sil se yn Bûtenpost foar it earst wer in wedstriid ljeppe.