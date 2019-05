Maarten van der Weijden test it Fryske swimwetter by Snits: "Niet warm, maar dat geeft niet"

It wie tagelyk ek it offisjele yn gebrûk nimmen fan trije driuwende húskes fan de Marrekrite. De húskes lizze op ferskate lokaasjes yn it wetter fan de Súdwesthoeke om it foar boatsjeminsken makliker te meitsjen om harren smoarge wetter net mear samar oerboard te smiten. Se kinne harren húskes leegje by dizze driuwende toiletgebouwen, mar kinne der ek nei it húske gean.

It giet earst om in pilot. De driuwende húskes kostje goed 120.000 euro it stik en dus wurdt earst besjoen oft it in sukses is. As dat sa is, dan wol de Marrekrite yn oparbeidzjen mei de provinsje en Wetterskip Fryslân nochris njoggen fan dit soarte fan húskes bouwe litte.