Slachterij Drachten mei wer iepen nei geweldynsidint

Der binne wol in tal betingsten oan it wer iepen gean ferbûn. Sa mei de eigener fan de slachterij net oanwêzich wêze as de ynspekteurs fan de NVWA har kontrôles yn de slachterij dogge. Boppedat wurdt der troch twa meiwurkers fan de NVWA tafersjoch hâlden, yn stee fan troch ien. De ekstra kosten dêrfan komme foar rekken fan de slachterij.

De plysje is noch dwaande mei it ûndersyk nei it geweld tsjin de ynspekteur, dêrnei sil it iepenbier ministearje bepale oft de eigener ferfolge wurdt.