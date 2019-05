Binnenfiskers sette ielfiskes út om de fisksoart der boppe-op te helpen

Van der Galiën: "Dat der mear iel komt is tige goad foar it ferkaat. Dochs is it sykje nei in lykwicht." It wetter moat skjin wêze, mar der moat ek genôch iten foar de fisk wêze.

Benammen de plezierfeart jout problemen. "Der binne in soad minsken dy't gewoan harren ôffalwetter yn de mar losse, mar dat is fansels net goed." Neffens fisker Pascal Sannes kin it bygelyks skealik wêze at minsken medisinen ynnimme dy't fia harren ûnlêsting yn it wetter terjochte komme kinne.

Op 'e Tsjûkemar

De beropsfiskers litte de lytse iel ûnder oare yn it wetter fan de Tsjûkemar, mar ek op guon oare plakken.