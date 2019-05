It is net de earste kear dat Sybrand van Haersma Buma de amtsbefêstiging fan boargemaster fan tichtby meimakket. Yn de simmer fan 1970 waard syn heit Bernhard oansteld as boargemaster fan Snits. Fan 1962 ôf wie Buma's heit al boargemaster fan Warkum. Op dizze bylden fan it Fries Film Archief is te sjen hoe't de lytse Sybrand it feestlik barren as jonkje fan 4 jier meimakke.