Aldste dochterûndernimming fan it Frysk Hynstestamboek fiert 35-jierich jubileum

De âldste dochterferiening fan it Frysk Hynstestamboek fiert dizze simmer har 35-jierrich jubileum. It giet om de 'Frisian Horse Association of North America.' It jubileum wurdt yn july fiert. It Hynstestamboek organisearret nei oanlieding dêrfan in reis, der fleane 50 minsken fan Nederlân nei Alberta (Kanada) om dat mei te fieren.