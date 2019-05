Stedhûs Boalsert moat mear as 100.000 besikers yn it jier lûke

Al langer soargen

Al by de gemeentlike fúzje, no goed tsien jier lyn, wiene der yn Boalsert soargen oer it âlde stedhûs. It gebou, dat yn de santjinde iuw ûntwurpen waard troch Gysbert Japicx, kaam leech te stean. Mar, sa sei de nije gemeente, dat soe net lang duorje. It gebou is ien fan de moaiste stedhuzen fan Nederlân en dêr soe dochs maklik in nije bestimming foar fûn wurde kinne.

Mar sa maklik wie dat net. It duorre oant 2011 foardat foar it earst echt konkrete stappen set waarden. De biblioteek fan Boalsert moast omsjen nei in nije bestimming en liet dêrby har each falle op it monumintale pân in pear hûndert meter fierderop. Se krigen tastimming fan de gemeente om dêr ris nei te sjen. En út ûndersyk die bliken dat dat prima past. De biblioteek koe wol nei it stedhûs.