Sybrand Buma oer syn nije funksje: "Foar my fielt it as thúskomme yn Fryslân"

"Ik bin fereare mei de oanrekommandaasje fan de ried yn Ljouwert, en ik tankje se ek foar it betrouwen dat sy yn my hawwe," jout Buma oan.

De politikus fertelt dat hy nocht hat oan syn nije wurk. Dochs kin hy noch net eksakt sizze wat syn plannen binne foar de gemeente. "Der binne grutte útdagingen foar de gemeente. Mar in boargemaster hat gjin eigen politike aginda, ik wol it mei de ried en it kolleezje dwaan. Dus as ik der bin sille wy ús mei-inoar ynsette foar de gemeente."

Yn it Frysk

Foar de gemeente is it wichtich dat Buma as boargemaster de Fryske taal goed yn 'e macht hat. Buma seit dêroer: "Ja, ik wol Frysk prate mei de Friezen. En yn de ried as it kin. Dus it Frysk moat 100% wurde."

Dochs giet Buma oer yn it Nederlânsk as him frege wurdt oft de funskje yn Ljouwert net in treastpriis foar de CDA-foaroanman.

"Voor mij is het juist de hoofdprijs. Heel simpel, ik heb 17 jaar hier in Den Haag als lid van de Tweede Kamer gewerkt, ben 9 jaar fractievoorzitter geweest en 7 jaar politiek leider. Op het moment dat ik zag dat Ferd Crone afscheid nam heb ik meteen gedacht: hier ga ik op solliciteren. Dit past, dit is het moment. Dus voor mij is het echt een eer en een voorrecht om naar Leeuwarden te komen. En ja, daarvoor moet ik mijn baan hier opgeven."