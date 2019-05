Foarútsjen op it fierljepseizoen: "In tige ynteressante kompetysje"

Fierljeppen is in sport fan de ynnovaasje. Wat binne de lêste ûntwikkelingen?

"De akkommodaasjes wurde hieltyd better. Dat liet bygelyks Burgum it ôfrûne jier al sjen mei it NK dêr't in protte rekôrs delset binne. It NK dit jier is yn Zegveld, ek op in splinternije skâns. Fierder hawwe de Fryske topljeppers yntinsyf dwaande west mei sprinttraining en technykferbettering. Troch in fluggere oanrin kin de pols fierder fuort stean en dat soe dan ek hegere ôfstannen opsmite moatte."

Wêr sjochst it meast nei út?

"It fierljeppen is in prachtige sport om nei te sjen, spektakulêr, maklik te begripen en geskikt foar in breed publyk. As de toppers de nije technyk goed ûnder de knibbel hawwe, krije we in soad striid en spannende finalen. En hooplik sjogge we sa no en dan ek wer ris in útsprong à la Aart de With en Hannes Scherjon: horizontaal út 'e stôk!"