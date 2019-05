Drachtster (19) oanhâlden foar gewelddiedige oerfal

In 19-jierrige man fan Drachten is woansdei oanhâlden, fanwege syn belutsenens by in gewelddiedige wenningoerfal, tegearre mei in oare man. Se oerfoelen yn desimber fan foarich jier in 82-jierrige frou yn har hûs yn De Krim, Oerisel. It twatal bedrige de frou mei in wapen en sleat har fyftjin oeren lang op yn de meterkast.