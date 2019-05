Fryske polityk wiis mei kar foar Buma: "Hy is dé man foar dizze post"

CDA-fraksjefoarsitter Sytse Brouwer is tige wiis mei de kar. "We hiene hope dat dit barre soe en wy binne der wiis mei. Buma is in man mei in hiel grut netwurk, hy is in boechbyld, eltsenien kent him, hy is in echte Fries, hy hat in grutte bining mei Ljouwert. Hy is dé man foar dizze post."

Brouwer sit der net oer yn dat Buma syn âlde funksje fertiizje sil mei syn nije rol as boargemaster. "Hy is in CDA-man, mar ik bin derfan oertsjûge dat hy dat achter him litte kin en dat hy no in nije breahear hat. Dat stiet boppe de partijen."