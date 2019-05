As gefolch fan in breuk yn in lieding is der sprake fan fermindere of gjin wetterdruk op It Hearrenfean en omkriten. It lek is yntusken isolearre en de wetterdruk rint stadichoan wer op. De ferwachting is dat der om 9.30 oere hinne wer wetter út de kraan komme sil. Vitens ûndersiket de oarsaak fan de steuring.