Pieter-Jan Postma oer Olympyske Spelen: "It wurdt him wierskynlik net mear foar my"

"It wurdt him net foar my"

De siler út Terkaple helle tongersdei yn trije races in 30e, in 7e en in 48e plak. It rûn net lekker, sei er nei ôfrin. "It nivo leit heech en ik kom tekoart. It is de nasjonale seleksje en do witst dat der in soad mooglik is. En dan slagget it net. Moatst reeël bliuwe. Der kin mar ien nei de Olympyske Spelen. En op dit stuit - it is net offisjeel, mar reeël besjoen - wurdt it him net foar my. Ik hie in kâns en dy haw ik net pakt."

Medalrace

Postma syn doel is no de grutte finale te heljen op sneon. Freed binne der noch reguliere wedstriden en dan is sneon de ôslutende wedstriid om de medaljes. Oan de medalrace mei de top 10 meidwaan.