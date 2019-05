Sybrand van Haersma Buma foardroegen as nije boargemaster fan Ljouwert

CDA-foaroanman Sybrand van Haersma Buma (53) wurdt foardroegen as nije boargemaster fan de gemeente Ljouwert. Dat is tongersdeitejûn bekend makke yn de riedsgearkomste. Flak dêrfoar naam de gemeenterie fan Ljouwert it beslút oer de foardracht. De offisjele beneaming is oan de Kening en de minister fan Ynlânske Saken.