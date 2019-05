IFKS meet en weegt niet alleen IFKS-skûtsjes, maar ook een voormalig SKS-skûtsje

"Dit jaar wordt het niets meer. Er moeten nieuwe zeilen komen en er is ook nog geen schipper", vertelt Bandstra. "Maar het kan zomaar zo zijn dat het oude kampioensschip in 2020 aan de start van de IFKS verschijnt."

De technische commissie weegt en meet donderdag en vrijdag onder leiding van Harm Kuipers de IFKS-skûtsjes. Van de 68 skûtsjes worden er elf gemeten. Alleen de skûtsjes die nieuw in de IFKS zijn of die verlengd of verkort zijn, worden gewogen en gemeten. Dat is bijvoorbeeld het geval met de 'Hoop van Zegen' van Chris van den Berg uit de kleine A-klasse. "Ik ken het lijstje niet uit mijn hoofd", zegt Kuipers. "Het zijn er veel."