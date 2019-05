IFKS mjit en waacht net allinnich IFKS-skûtsjes, mar ek in âld SKS-skûtsje

"Dit jier wurdt it neat mear. Der moatte nije seilen komme en der is ek noch gjin skipper", fertelt Bandstra. "Mar it kin mar sa wêze dat it âlde kampioensskip yn 2020 oan de start fan de IFKS ferskynt".

De technyske kommisje waacht en mjit tongersdei en freed ûnder lieding fan Harm Kuipers de IFKS-skûtsjes. Fan de 68 skûtsjes wurde alve metten. Allinnich de skûtsjes dy't nij yn de IFKS binne of dy't ferlinge of ynkoarte binne, wurde woegen en metten. Dat is bygelyks it gefal mei de 'Hoop op Zegen' fan Chris van den Berg út de lytse A-klasse. "Ik ken it listje net út 'e holle", seit Kuipers. "It binne in soad."