Roubuorden Hegebeintum opfallend oerbliuwsel fan Fryske adel

Restaurateur Randolph Algera fan skildersbedriuw Art-Decor op It Hearrenfean hat de buorden opknapt. In bysûndere put wurk. Restauraasje fan orizjineel bladgoud waard dien mei wattestokjes. Alle sechstjin buorden binne skjinmakke en safolle mooglik yn de oarspronklike kleuren werombrocht. Sa is de histoaryske wearde foar de kommende generaasje fêstlein.

Dat de kolleksje roubuorden net fernield is yn de Frânske tiid is te tankjen oan de bewenners fan Harsta State yn Hegebeintum. Dy hawwe de buorden nei alle gedachten in skoftlang út it sicht bewarre en letter werom hongen yn de tsjerke. It giet om de famyljes mei nammen as Van Nijsten, Heeringa, Van Aysma en Van Coehoorn.